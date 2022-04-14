Строители смогут получить бронь от призыва. Нужно срочно восстанавливать города, - Кубраков

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявляет, что министерство планирует забронировать часть строителей для восстановления разрушенной инфраструктуры и городов. Об этом Кубраков сказал в интервью изданию “Новое Время”.

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"Я думаю, что точно для части людей будет бронирование. Так же как было, например, с водителями грузовиков в логистических компаниях. В первые дни они столкнулись с этой проблемой, что есть грузовики, есть сети супермаркетов, которым нужно перевозить продукты, но нет водителей. Сейчас более или менее вопрос решен. Мы бронируем какую-то часть людей под такие задачи, они ничем другим не занимаются", - сказал министр.

Кубраков добавил, что на первом этапе нужно будет восстановить транспортное сообщение, потому что без этого ничего не работает.

"Когда нет мостов, нельзя доставить продукты питания, сети супермаркетов не работают, гуманитарная помощь не доезжает, лекарства не доезжают, люди не возвращаются. Базовый уровень – это транспортное сообщение. И, конечно, убираем в этих городах. Потому что если там всюду обломки или снаряды валяются, никто там жить не будет. Вопрос безопасности самый важный", - сказал министр.

На втором этапе будет осуществляться ремонт зданий, которые можно отремонтировать. 1 млрд. грн было выделено из резервного фонда именно на это. А на третьем этапе будут отстраивать жилье людям, жилища которых полностью уничтожены из-за войны.

Напомним, ранее в Офисе Президента заявили, что в Украине в очень сжатые сроки решат жилищные вопросы перемещенных лиц. Переселенцам предоставят квартиры с ремонтом, мебелью, бытовой техникой.