Будівельники зможуть отримати бронь від призову. Потрібно терміново відновлювати міста, — Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що міністерство планує забронювати частину будівельників для відновлення зруйнованої інфраструктури та міст. Про це Кубраков сказав в інтерв'ю виданню "Новий час".

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"Я думаю, що точно для частини людей буде бронювання. Так само, як було, наприклад, із водіями вантажівок у логістичних компаніях. У перші дні вони зіткнулися з цією проблемою, що є вантажівки, є мережі супермаркетів, яким потрібно перевозити продукти, але не було водіїв. Наразі більш-менш питання вирішено. Ми бронюємо якусь частину людей під такі завдання, вони нічим іншим не займаються", — сказав міністр.

Кубраков додав, що на першому етапі потрібно буде відновити транспортне сполучення, бо без цього нічого не працює.

"Коли немає мостів, не можна доставити продукти харчування, мережі супермаркетів не працюють, гуманітарна допомога не доїжджає, ліки не доїжджають, люди не повертаються. Базовий рівень – це транспортне сполучення. І, звичайно, прибираємо у цих містах. Бо якщо там усюди уламки або снаряди валяються, ніхто там жити не буде. Питання безпеки найважливіше", — сказав міністр.

На другому етапі здійснюватиметься ремонт будівель, які можна відремонтувати. 1 млрд грн було виділено з резервного фонду саме на це. А на третьому етапі відбудовуватимуть житло людям, будинки яких повністю знищені через війну.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що в Україні в дуже стислі терміни вирішать житлові питання переміщених осіб. Переселенцям нададуть квартири з ремонтом, меблями, побутовою технікою.