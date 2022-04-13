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Оформление документов для строительства временного жилья переселенцам могут упростить — Кабмин
В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины №7282, который определяет нормативные процедуры размещения временных сооружений для украинцев, пострадавших от боевых действий.
Документ предусматривает установление упрощенной процедуры для строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев.
Установлен и порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.
Предусмотрено также совершенствование процедуры обследования недвижимости, которая была повреждена в результате вооруженной агрессии России.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Проект содержит и законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выделении из резервного фонда 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск. Больше всего получит Киевская область.
Причем на Киевщине российские войска повредили также более 20% логистической недвижимости.