Оформление документов для строительства временного жилья переселенцам могут упростить — Кабмин

В Верховной Раде зарегистрировали проект Закона Украины №7282, который определяет нормативные процедуры размещения временных сооружений для украинцев, пострадавших от боевых действий.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Документ предусматривает установление упрощенной процедуры для строительства объектов, предназначенных для временного проживания переселенцев.

Установлен и порядок размещения производственных мощностей перемещенных предприятий.

Предусмотрено также совершенствование процедуры обследования недвижимости, которая была повреждена в результате вооруженной агрессии России.

Проект содержит и законодательные инициативы по восстановлению разрушенных российскими войсками населенных пунктов и территорий с помощью новых градостроительных программ.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выделении из резервного фонда 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск. Больше всего получит Киевская область.

Причем на Киевщине российские войска повредили также более 20% логистической недвижимости.