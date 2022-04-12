Российской армией повреждено более 20% логистической недвижимости вокруг Киева

Российские войска разрушили более 440 тысяч квадратных метров логистической недвижимости столичного региона.

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Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" учредитель Watermelon Development Федор Арбузов.

"Больше всего пострадали направления, где шли жестокие военные действия: Варшавское, Житомирское, Броварское направления. Предложение качественной логистической недвижимости (класс "А" и "В") в столичном регионе к концу 2021 года достигло немногим более 2 млн кв. м, т.е. можно говорить о повреждениях более 20% складов", — сообщил Арбузов.

Он перечислил подтвержденные потери среди качественной логистической недвижимости классов "А" и "В+".

Варшавское направление: в Гостомеле полностью разрушен склад "Фокстрот" (почти 30 тыс. кв. м). Рядом склад 3 тыс.кв. м, где хранили семена, частично уничтожен, но подлежит быстрому восстановлению. Один из складов Dragon Capital (9 тыс. кв. м) сильно поврежден; терминал Буча (тоже Dragon Capital) сильно пострадал, из 30 тыс.кв. м примерно половина уничтожена; частично поврежден "Терминал Ворзель" (15 тыс. кв. м). В Горенке сильно пострадал и на 90% разрушен склад Kuehne+Nagel Ukraine площадью около 5 тыс. кв. м и офисное помещение.

Житомирская трасса: логистический парк "Комодор" (около 75 тыс. кв. м) в Калиновке полностью уничтожен; распределительный центр "АТБ" в Копылове (Макаровский р-н) – из общей площади 35 тыс. кв. м сильно повреждены около 10 тыс. кв. м; West Gate Logistic, Dragon Capital (с .Стоянка, 100 тыс. кв. м) практически весь уничтожен (вместе с товарами арендаторов Good Wine, "Watsons Bohnenkamp Україна", Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus); полностью уничтожен комплекс класса "А" площадью около 20 тыс. кв. м "Юта сервис" в Чайках.

Броварское направление: сильно пострадали Refrigerator Logistic Center (60 тыс. кв. м, основной арендатор МХП, также Fozzy Group), овощехранилище (35 тыс. кв. м) в Большой Дымерке не пригодно к операционной деятельности; логистический центр "АТБ" (24 тыс. кв. м) в Красиловке, рядом с Броварами, разрушен на 80%.

По словам эксперта, восстановление логистической недвижимости может произойти достаточно быстро.

"Технически некоторые объекты можно восстановить за два-три месяца, но стоит вопрос компенсации потерь. Кто заплатит за эти работы — государство/сам девелопер/арендатор? В целом девелоперы готовы отстраивать и инвестировать в развитие с дальнейшей компенсацией работ из фонда восстановления или репараций. Все ждут мирного неба для начала большого восстановления", — пояснил Арбузов.

Эксперт добавил, что одновременно с восстановлением логистики области будет продолжаться тренд на развитие инсити-логистики (комплексы, размещенные в черте города или вблизи).

"Будущее за быстрой доставкой. Кстати, в столице еще можно найти свободные площади. Например, открыты к аренде 13 тыс. кв. м класса "А" на Троещине и 9 тыс. кв. м класса "В" в Белогородке в 7 км от Окружной", — сообщил Арбузов.