Російською армією пошкоджено понад 20% логістичної нерухомості навколо Києва

Російські війська зруйнували понад 440 тисяч квадратних метрів логістичної нерухомості столичного регіону.

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Про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" засновник Watermelon Development Федір Арбузов.

"Найбільше постраждали напрями, де йшли жорстокі військові дії: Варшавський, Житомирський, Броварський напрями. Пропозиція якісної логістичної нерухомості (клас "А" та "В") у столичному регіоні до кінця 2021 року досягла трохи більше 2 млн кв. м, тобто можна говорити про пошкодження більш ніж 20% складів", — повідомив Арбузов.

Він перерахував підтверджені втрати серед якісної логістичної нерухомості класів "А" та "В+".

Варшавський напрямок: у Гостомелі повністю зруйновано склад "Фокстрот" (майже 30 тис. кв. м). Поруч склад 3 тис. кв. м, де зберігали насіння, частково знищено, але підлягає швидкому відновленню. Один із складів Dragon Capital (9 тис. кв. м) сильно пошкоджений; термінал Буча (теж Dragon Capital) сильно постраждав, із 30 тис.кв. м приблизно половина знищена; частково пошкоджено "Термінал Ворзель" (15 тис. кв. м); у Горенці сильно постраждав і на 90% зруйнований склад Kuehne+Nagel Ukraine площею близько 5 тис. кв. м та офісне приміщення.

Житомирська траса: логістичний парк "Комодор" (близько 75 тис. кв. м) у Калинівці повністю знищено; розподільний центр "АТБ" у Копилові (Макарівський р-н) – із загальної площі 35 тис. кв. м сильно пошкоджено близько 10 тис. кв. м; West Gate Logistic, Dragon Capital (Стоянка, 100 тис. кв. м) практично весь знищений (разом з товарами орендарів Good Wine, "Watsons Bohnenkamp Україна", Ekol Logistics Ukraine, Logistic Plus); повністю знищений комплекс класу "А" площею близько 20 тис. кв. м "Юта сервіс" у Чайках.

Броварський напрямок: сильно постраждали Refrigerator Logistic Center (60 тис. кв. м, основний орендар МХП, а також Fozzy Group), овочесховище (35 тис. кв. м) у Великій Димерці непридатне до операційної діяльності; логістичний центр "АТБ" (24 тис. кв. м) у Красилівці, поряд із Броварами, зруйнований на 80%.

За словами експерта, відновлення логістичної нерухомості може статися досить швидко.

"Технічно деякі об'єкти можна відновити за два-три місяці, але стоїть питання компенсації втрат. Хто заплатить за ці роботи — держава/сам девелопер/орендар? Загалом девелопери готові відбудовувати та інвестувати у розвиток із подальшою компенсацією робіт із фонду відновлення або репарацій. Усі чекають мирного неба для початку великого відновлення", — пояснив Арбузов.

Експерт додав, що одночасно з відновленням логістики області триватиме тренд на розвиток інсіті-логістики (комплекси, розміщені у межах міста або поблизу).

"Майбутнє за швидкою доставкою. До речі, у столиці ще можна знайти вільні площі. Наприклад, відкриті до оренди 13 тис. кв. м класу "А" на Троєщині та 9 тис. кв. м класу "В" у Білогородці за 7 км від Окружний", — повідомив Арбузов.