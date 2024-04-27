Україна отримає понад 100 потужних генераторів від Японії

Японія передасть Україні більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У повідомленні йдеться, що у межах візиту до Японії українська делегація на чолі з міністром енергетики Германом Галущенко провела зустріч з керівництвом Агентства міжнародного співробітництва Японії (JICA).

За підсумками зустрічі були досягнуті домовленості щодо постачання до України більше 100 великих генераторів загальною потужністю понад 130 МВт.

Зустріч з японською делегацією. Фото: Пресслужба Міненерго

Зазначається, що міністр подякував Японії і безпосередньо JICA за фінансову та технічну допомогу українському енергосектору, зокрема надані газові турбіни та трансформатори. Крім того, він наголосив, що японська сторона є одним з лідерів у наданні допомоги в цьому напрямку.

Зокрема, очільник Міненерго поінформував японську сторону про стан української енергосистеми після останніх російських масованих атак, а також ознайомив із потребами енергосектору.

Галущенко зазначив, що ключовими завданнями є максимально швидке (до зими) збільшення потужностей генерацій та заміна пошкоджених автотрансформаторів для забезпечення стабільності передачі електроенергії.

"Найшвидший спосіб наростити генерацію – це газотурбінні і газопоршневі установки. Важливим є також забезпечення мобільними генераторними установками великої потужності", – наголосив Галущенко.

У Міненерго нагадали, що у лютому 2024 року JICA і уряд України підписали угоду про надання грантової допомоги в розмірі до 15,8 млн японських ієн для Програми екстреного відновлення (Фаза 3). Угоди про грантову допомогу для першої та другої фаз цієї програми було підписано навесні 2023 року (22,44 мільйонів ієн і 53,072 мільйони ієн відповідно).

Допомога союзників українській енергосистемі

Зазначимо, що для потреб українського енергосектору з Японії, зокрема, вже було передано енергетичне обладнання та захисні споруди для відновлення зруйнованих об'єктів електроенергетики, автомобільне обладнання, кабелі, зварювальні апарати, опори, трансформаторні підстанції. Окрім цього, Японія надала обладнання для ліквідації наслідків повені, спричиненої підривом греблі Каховської ГЕС.

Зокрема, у березні 2024 року за сприяння Міненерго Оператор газотранспортної системи України (ГТС) отримав чергову партію допомоги від Японії. Вона включає генератори, надані Sumitomo Corporation та JICA, а також захисні габіони.

Також в Міненерго повідомляли, що уряд Японії та Програми розвитку ООН України (UNDP) вже надали 1200 генераторів і 1000 блоків живлення державним установам і аварійно-рятувальним службам України, а також 500 генераторів та 6 мобільних транспортних засобів електропостачання через JICA.

Інші країни також допомагають значно пошкодженій українській енергосистемі – зокрема, секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства German-Ukrainian Energy Partnership доставив в Україну енергетичне обладнання на суму понад 800 тисяч євро.

А постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні заявив, що Велика Британія виділить майже 150 млн фунтів стерлінгів на підсилення українського енергетичного сектору.

Українська енергосистема значно постраждала через російські обстріли

Нагадаємо, в ніч на 27 квітня Росія влаштувала масовану ракетну атаку, під час якої були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у трьох областях України.

У ДТЕК повідомили, що з початку повномасштабного вторгнення станом на 27 квітня теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

Перед цим Сахарук зазначав, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він повідомив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.