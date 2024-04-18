"Укренерго" отримало від німецьких партнерів обладнання на майже мільйон євро

Секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства German-Ukrainian Energy Partnership доставив в Україну енергетичне обладнання на суму понад 800 тисяч євро.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

У компанії зазначають, що кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими збройними ударами.

"Щиро вдячні GIZ Ukraine за ефективну та сталу підтримку. Від початку повномасштабної фази війни "Укренерго" вже отримало від Німецько-українського енергетичного партнерства обладнання для відновлення пошкоджених енергооб’єктів на суму понад 3 мільйони євро", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, медичні установи в Україні отримають 52 нових потужних генератори потужністю від 18 до 240 кВт для забезпечення неперервної роботи під час відключень електроенергії. Вони автоматично запустяться при відключенні електроенергії, забезпечуючи медзаклади необхідною напругою. Це обладнання було придбано в рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку, спрямованого на екстрену реакцію на Covid-19 та вакцинацію в країні.

Росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 17 квітня висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. (...) Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", – сказав президент.

Зеленський сподівається, що західні партнери не допустять катастрофи у вигляді атаки на АЕС і вчасно дадуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Енергетики додають, що на теплових електростанціях тривають аварійно-відновлювальні роботи після масованих ударів 11 квітня.

Українська енергосистема потребує захисту

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена незадовго до цього, 22 березня, а знищена під час бойових дій Вуглегірська ТЕС у Донецькій області знаходиться під окупацією ще з 25 липня 2022 року.

З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами.