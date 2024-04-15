Українські лікарні отримають 52 потужні генератори на випадок відключень електроенергії

Медичні установи в Україні отримають 52 нових потужних генератори потужністю від 18 до 240 кВт для забезпечення неперервної роботи під час відключень електроенергії. Вони автоматично запустяться при відключенні електроенергії, забезпечуючи медзаклади необхідною напругою.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Це обладнання було придбано в рамках спільного проекту Міністерства охорони здоров'я України та Світового банку, спрямованого на екстрену реакцію на Covid-19 та вакцинацію в країні.

Генератори будуть розподілені між дев'ятьма областями, включаючи Житомирську, Кіровоградську, Київську, Львівську, Тернопільську, Рівненську, Черкаську, Чернігівську та Хмельницьку області, де їх отримають лікарні та центри первинної медико-санітарної допомоги.

З наявних даних, в системі охорони здоров'я України вже функціонує майже 11,200 генераторів. Однак, через посилення атак на енергетичну інфраструктуру, забезпечення медичних закладів обладнанням для безперебійної роботи є критично важливим і продовжується по всій країні, відповідно до потреб кожної області.

Галущенко радить українцям готуватися до будь-яких сценаріїв

Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.

Міністр енергетики України Герман Галущенко пропонує виходити з того, що війна триває і атаки не закінчилися і відбуваються щодня, тому українцям варто готуватися до будь-якого сценарію, навіть блекаутів.

"Я хочу повторитися те, що я тоді казав – купуйте (генератори, павербанки – ред.), готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже він.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.