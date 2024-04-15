Украинские больницы получат 52 мощных генератора на случай отключений электроэнергии

Медицинские учреждения в Украине получат 52 новых мощных генератора мощностью от 18 до 240 кВт для обеспечения непрерывной работы при отключениях электроэнергии. Они автоматически запустятся при отключении электроэнергии, обеспечивая медучреждения необходимым напряжением.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Это оборудование было приобретено в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка, направленного на экстренную реакцию Covid-19 и вакцинацию в стране.

Генераторы будут распределены между девятью областями, включая Житомирскую, Кировоградскую, Киевскую, Львовскую, Тернопольскую, Ровенскую, Черкасскую, Черниговскую и Хмельницкую области, где их получат больницы и центры первичной медико-санитарной помощи.

По имеющимся данным, в системе здравоохранения Украины уже функционирует около 11,200 генераторов. Однако, из-за усиления атак на энергетическую инфраструктуру, обеспечение медицинских учреждений оборудованием для бесперебойной работы критически важно и продолжается по всей стране, в соответствии с потребностями каждой области.

Галущенко советует украинцам готовиться к любым сценариям

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко предлагает исходить из того, что война продолжается и атаки не закончились и происходят каждый день, поэтому украинцам следует готовиться к любому сценарию, даже блекаутам.

"Я хочу повториться то, что я тогда говорил – покупайте (генераторы, павербанки – ред.), готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и нужно быть готовым к любому сценарию", - говорит он.

Напомним, 22 марта российские кафиры нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.