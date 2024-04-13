Когда могут начаться отключения света: названы условия для введения почасовых графиков

В ДТЭК назвали четыре условия для введения почасовых графиков отключения света в Украине для сбалансирования энергосистемы.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук, сообщает РБК-Украина.

Четыре условия

По словам главы ДТЭК, украинцы могут ждать отключения света, если не будет восстановлена тепловая генерация.

Второй проблемой может стать повышение потребления электроэнергии из-за жары. Обычно это происходит в июле и августе, когда в помещениях включают кондиционеры.

Третьим вызовом может оказаться недостаток объема электроэнергии, которую Украина получает из Европы.

Также среди условий Сахарук назвал невозможность передать в определенные регионы необходимый объем электроэнергии.

"Тогда единственный способ сбалансировать систему – это снизить потребление. Уменьшить потребление можно единственным способом – это почасовыми графиками отключения", - отметил представитель ДТЭК.

Он отметил, что только при осуществлении всех вышеназванных условий есть вероятность ввода почасовых графиков отключения света по всей Украине.

Отметим, Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" призвала граждан экономить электроэнергию. Украинцев просят ограничить использование мощных электрических приборов в вечерние часы, особенно с 19:00 до 21:00 во избежание дефицита в системе.

Украинцам советуют готовиться к любым сценариям

Врагу не удалось достичь тотального блекаута в стране, однако в Министерстве энергетики рассматривают любые возможные сценарии и советуют запасаться генераторами и павербанками.

"Я хочу повториться, покупайте генераторы, павербанки, готовьтесь. Но мы сделаем все от нас зависящее, чтобы они вам не понадобились и как показывает зима мы сделали все и они не понадобились, но сейчас возобновились массированные атаки и надо быть готовым к любому сценарию", - говорит министр энергетики Украины Герман Галущенко.