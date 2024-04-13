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Коли можуть початися відключення світла: названо умови для введення погодинних графіків
У ДТЕК назвали чотири умови для введення погодинних графіків відключення світла в Україні задля збалансування енергосистеми.
Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук, повідомляє РБК-Україна.
Чотири умови
За словами очільника ДТЕК, українці можуть чекати відключення світла, якщо не буде відновлена теплова генерація.
Другою проблемою може стати підвищення споживання електроенергії через спеку. Зазвичай це відбувається в липні й серпні, коли у приміщеннях вмикають кондиціонери.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Третім викликом може стати нестача обсягу електроенергії, яку Україна отримує з Європи.
А також серед умов Сахарук назвав неможливість передати у певні регіони необхідний обсяг електроенергії.
"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему - це знизити споживання. Зменшити споживання можна єдиним способом - це погодинними графіками відключення", - зазначив представник ДТЕК.
Він зауважив, що лише при здійсненні всіх вищеназваних умов є ймовірність введення погодинних графіків відключення світла по всій Україні.
Зауважимо, Національна енергетична компанія “Укренерго” закликала громадян економити електроенергію. Українців просять обмежити використання потужних електричних приладів у вечірні години, особливо з 19:00 до 21:00, щоб уникнути дефіциту в системі.
Українцям радять готуватися до будь-яких сценаріїв
Наразі ворогу не вдалося досягти тотального блекауту в країні, проте в Міністерстві енергетики розглядають будь-які можливі сценарії і радять запасатися генераторами і павербанками.
"Я хочу повторитися те, купуйте генератори, павербанки, готуйтесь. Але ми зробимо все від нас залежне, щоб вони вам не знадобилися і як показує зима ми зробили все і вони не знадобилися, але зараз поновилися масовані атаки і треба бути готовим до будь-якого сценарію", - каже міністр енергетики України Герман Галущенко.