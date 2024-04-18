"Укрэнерго" получило от немецких партнеров оборудование почти на миллион евро

Секретариат Немецко-украинского энергетического партнерства German-Russian Energy Partnership доставил в Украину энергетическое оборудование на сумму более 800 тысяч евро.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

В компании отмечают, что кабели, автоматические выключатели и другое оборудование будут использованы для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной вооруженными российскими ударами.

"Искренне благодарны GIZ Ukraine за эффективную и постоянную поддержку. С начала полномасштабной фазы войны "Укрэнерго" уже получило от Немецко-украинского энергетического партнерства оборудование для восстановления поврежденных энергообъектов на сумму более 3 миллионов евро", - говорится в сообщении.

Напомним, медицинские учреждения в Украине получат 52 новых мощных генератора мощностью от 18 до 240 кВт для обеспечения непрерывной работы при отключении электроэнергии. Они автоматически запустятся при отключении электроэнергии, обеспечивая медучреждения необходимым напряжением. Это оборудование было приобретено в рамках совместного проекта Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка, направленного на экстренную реакцию на Covid-19 и вакцинацию в стране.

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании Европейского совета 17 апреля выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. (...) Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", – сказал президент.

Зеленский надеется, что западные партнеры не допустят катастрофы посредством атаки на АЭС и вовремя дадут Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Энергетики добавляют, что на тепловых электростанциях продолжаются аварийно-восстановительные работы после массированных ударов 11 апреля.

Украинская энергосистема нуждается в защите

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины. В результате есть серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации. Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области, была уничтожена незадолго до этого, 22 марта, а уничтоженная в ходе боевых действий Углегорская ТЭС в Донецкой области находится под оккупацией еще с 25 июля 2022 года.

Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами.