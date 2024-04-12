Восстановление Трипольской ТЭС без достаточной ПВО – бесполезное дело, - Центрэнерго

Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области подлежит восстановлению. Однако из-за угрозы атак со стороны России восстановление ТЭС без предоставления Украине надежных систем противовоздушной обороны – это бесполезное дело.

Об этом Голосу Америки сообщил председатель наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

По его словам, часть воздушных целей, летевших в направлении станции, удалось сбить, но из-за нехватки ракет для систем ПВО произошло попадание в ТЭС.

Гота подчеркнул, что для устойчивости украинской энергетической системы, прежде всего, важно обеспечить противовоздушную оборону.

"Восстановить мы можем все. У нас очень хороший коллектив, очень мотивированный коллектив для восстановления", - подчеркнул Гота.

Он добавил, что уже есть определенные обещания от европейских партнеров предоставить необходимое оборудование для восстановления ТЭС.

"Опять-таки, без достаточного количества ракет для противовоздушной обороны - это, мягко говоря, бесполезное дело будет", - подчеркнул Гота.

Он отметил, что пока люди еще не испытают значительных перебоев со светом, однако отключения электроэнергии могут начаться ближе к лету.

"Даже представить сложно, что будет зимой, потому что зимой – самый сложный период", - подытожил Гота.

Украина не потеряла бы Трипольскую ТЭС, если бы имела Patriot

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Трипольская ТЭС не была бы уничтожена россиянами, если бы у государства были бы современные системы ПВО Patriot.

"Поднимаем эту тему… Что здесь поднимать, тема одна – дайте "Петриоты"! Если бы у нас стояли "Петриоты", мы бы сегодня не потеряли все это", - ответил Кулеба на вопрос " Укринформа " о том, поднимал ли он тему уничтожения россиянами Трипольской ТЭС при обсуждении с коллегами из ЕС.

Также министр отметил, что Украина в диалоге с международными партнерами будет акцентировать внимание на "максимальном ускорении поставок ПВО".

Трипольская ТЭС уничтожена в результате атаки РФ

11 апреля страна-агрессор РФ в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Ее целями стали в основном объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.

Трипольская ТЭС обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

ПАО "Центрэнерго", который являлся оператором трех ТЭС, потеряло 100% генерации. Поскольку Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области, была уничтожена 22 марта, а Углегорская ТЭС в Донецкой – 25 июля 2022 года.

В "Укрэнерго" отметили, что потеря Трипольской ТЭС, как и любого крупного объекта генерации, негативно сказалась на энергобалансе, поскольку из-за ее уничтожения в пиковые часы суток у Украины будет меньше внутренней мощности для покрытия потребления.