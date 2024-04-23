У ДТЕК розповіли, де шукатимуть $350 млн на відновлення ТЕС

Виконавчий директор енергетичної компанії ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що для відновлення потужностей українських теплоелектростанцій, втрачених через російські обстріли, необхідно 350 мільйонів доларів.

Про це пише "Економічна правда".

Одну з ТЕС поки не будуть відбудовувати

За словами Сахарука, через те, що Україна втратила внаслідок останніх атак 8 ГВт генераційних потужностей, наразі очікується дефіцит електроенергії у пікові періоди влітку та взимку.

Він зазначив, що для покриття критичних потреб на кшталт заживлення шпиталів можуть використовуватися газові турбіни, проте для забезпечення потреб у великому масштабі потрібне відновлення теплової генерації (ТЕС).

"У нас є 6 електростанцій. Одну з них ми поки не будемо відбудовувати, адже вона знаходиться близько до фронту, і там постійні обстріли. Крім того, єдиний шлях для постачання туди вугілля зруйновано", - розповів директор ДТЕК і додав, що потужність ТЕС становить 1 ГВт.

Де братимуть кошти

За даними керівництва ДТЕК, завдані збитки приблизно оцінюються у 250 млн доларів, ще 100 млн необхідні на проведення робіт. Для порівняння, торік компанія зазнала дещо меншої шкоди, і витратила 110 млн доларів на відновлення після зимових обстрілів 2022 року.

Зазначається, що у 2023 році ця сума покривалася власним коштом, але зараз ДТЕК розглядає різні способи залучення коштів. Наприклад, отримання деталей та складових з європейських енергетичних об’єктів, і наразі перемовини ведуться з урядами Німеччини, Румунії, Болгарії, Греції та Литви.

Сахарук переконаний, що такий спосіб – найшвидше рішення для України, проте він не покриє всіх потреб. Крім того, компанія може використовувати кошти Фонду енергетичної підтримки України та інших донорів: USAID, JICA та інші.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.