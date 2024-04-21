Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання зі своїх закритих ТЕС

Німеччина запропонувала Україні віддати обладнання зі своїх закритих теплоелектростанцій, щоб використати його для ремонту пошкоджених російськими обстрілами українських ТЕС.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він зазначив, що подібну пропозицію вже раніше висловила Литва, але вона має лише одну закриту ТЕС, в той час як у Німеччини їх значно більше.

За його словами, таку пропозицію висловив віцеканцлер Німеччини Роберт Габек. Це обладнання може потребувати ремонту, але Україна готова здійснити необхідні роботи, щоб забезпечити функціонування ТЕС наступної зими, оскільки нове обладнання на цю зиму вже не замовити не вдасться через брак часу.

"Це не тільки Литва. …Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які можна використати", – розказав Галущенко.

Міністр також наголосив на складній ситуації в українській енергетиці, зокрема про труднощі з оцінкою пошкоджень на деяких зруйнованих об'єктах, де досі триває розбирання завалів.

Водночас він спростував чутки про неминучість тотального блекауту, наголошуючи, що енергетики роблять все можливе для запобігання катастрофі.

"Зараз багато з'явилося "експертів", які все знають [ кажуть] завтра буде блекаут і тотальна катастрофа. Це все брехня, тотального блекауту в Україні не буде", – сказав він.

Галущенко додав, що наразі ситуація контрольована, але все залежить від подальших ударів РФ, оскільки немає жодних сумнівів у тому, що вони триватимуть.

Україна вже отримала він Німеччини нове обладнання

Секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства German-Ukrainian Energy Partnership доставив в Україну енергетичне обладнання на суму понад 800 тисяч євро.

У компанії зазначають, що кабелі, автоматичні вимикачі та інше обладнання будуть використані для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими збройними ударами.

Українська енергосистема в небезпеці

Армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України.

Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині.

В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації. Зміївська ТЕС, розташована в Харківській області, була знищена незадовго до цього, 22 березня, а знищена під час бойових дій Вуглегірська ТЕС у Донецькій області знаходиться під окупацією ще з 25 липня 2022 року.

З огляду на поточну ситуацію в енергосистемі, міністр енергетики Герман Галущенко порадив українцям готуватися до будь-яких сценаріїв і про всяк випадок запасатися генераторами.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський під час свого виступу висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій. Він також розповів, що РФ вже знищила майже всю українську теплову електрогенерацію. В Україні не виключають можливість того, що під удари можуть потрапити й АЕС.