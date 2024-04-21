Германия предложила отдать Украине оборудование из своих закрытых ТЭС

Германия предложила Украине отдать оборудование из своих закрытых теплоэлектростанций, чтобы использовать его для ремонта поврежденных российскими обстрелами украинских ТЭС.

Об этом рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

Он отметил, что подобное предложение уже ранее высказала Литва, но у него только одна закрытая ТЭС, в то время как у Германии их значительно больше.

По его словам, такое предложение высказал вице-канцлер Германии Роберт Габек. Это оборудование может нуждаться в ремонте, но Украина готова осуществить необходимые работы, чтобы обеспечить функционирование ТЭС следующей зимой, поскольку новое оборудование на эту зиму уже не заказать не удастся из-за нехватки времени.

"Это не только Литва. Роберт Габек, вицеканцлер Германии, он предложил возможность посмотреть на немецкие закрытые объекты, которые можно использовать", - рассказал Галущенко.

Министр также отметил сложную ситуацию в украинской энергетике, в частности о трудностях с оценкой повреждений на некоторых разрушенных объектах, где до сих пор продолжается разборка завалов.

В то же время он опроверг слухи о неизбежности тотального блекаута, отмечая, что энергетики делают все возможное для предотвращения катастрофы.

"Сейчас много появилось "экспертов", которые все знают [говорят] завтра будет блекаут и тотальная катастрофа. Это все ложь, тотального блекаута в Украине не будет", – сказал он.

Галущенко добавил, что сейчас ситуация контролируемая, но все зависит от дальнейших ударов РФ, поскольку нет никаких сомнений в том, что они будут продолжаться.

Украина уже получила от Германии новое оборудование

Секретариат Немецко-украинского энергетического партнерства German-Russian Energy Partnership доставил в Украину энергетическое оборудование на сумму более 800 тысяч евро.

В компании отмечают, что кабели, автоматические выключатели и другое оборудование будут использованы для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной вооруженными российскими ударами.

Украинская энергосистема в опасности

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины.

В результате этого серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации. Змиевская ТЭС, расположенная в Харьковской области, была уничтожена незадолго до этого, 22 марта, а уничтожена в ходе боевых действий Углегорская ТЭС в Донецкой области находится под оккупацией еще с 25 июля 2022 года.

Учитывая текущую ситуацию в энергосистеме, министр энергетики Герман Галущенко посоветовал украинцам готовиться к любым сценариям и на всякий случай запасаться генераторами.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский во время выступления выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций. Он также рассказал, что РФ уже уничтожила почти всю украинскую тепловую электрогенерацию. В Украине не исключается возможность того, что под удары могут попасть и АЭС.