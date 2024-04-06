Атаки РФ завдали українській енергосистемі збитків на $26 мільйонів, тариф на світло може зрости

Внаслідок останніх російських ударів по український енергомережі, вона зазначала дуже значних пошкоджень. Поки що остаточно збитки не підраховані, але за попередніми оцінками вони становлять щонайменше 26 мільйонів доларів.

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Про це в інтерв’ю Вloomberg розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, збитки зростатимуть і можуть досягти мільярдів доларів.

"Руйнування були значні — і в електроенергетиці, і в електропередачі. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаби збитків, оскільки багато об’єктів все ще в руїнах, і ми не можемо до них дістатися ", – сказав Галущенко.

Галущенко зазначив, що для ремонту Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу і, зокрема, в сусідніх країнах.

Але ці пошуки можуть бути марним, якщо країна не матиме достатньо комплексів протиповітряної оборони, щоб захистити свої енергетичні об’єкти від ракетних атак Росії та уникнути відключень електроенергії цього літа, адже з настанням спеки споживання електроенергії різко зросте.

Варто зазначити, що опалювальний сезон в Україні завершився, його вдалося пройти без відключень світла. Проте в березні бомбардування Росією українських енергетичних об’єктів були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки в попередні два роки, виводячи з ладу генеруючі об’єкти та обмежуючи постачання електроенергії.

Це зробило відновлення обладнання та захист мережі ключовими пріоритетами для уряду.

Ціни на світло можуть підвищитися

Галущенко не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення і зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту своїх енергооб'єктів.

"Сьогодні ситуація ще складніша, порівняно з минулим роком, оскільки ми втратили багато гідроелектроенергії і змушені проводити планові ремонти атомних блоків", — сказав він.

Згідно з прогнозами експертів, тарифи на електроенергію для бізнесу у 2024 році можуть зрости до 20% порівняно з 2023 роком. Головними чинниками які можуть зумовити зростання будуть обстріли критичної інфраструктури, а також інфляція та девальвація гривні.

Удари по енергетичних об'єктах

Ввечері 28 березня російська армія запустила декілька груп "шахедів", а під ранок 29 березня атакувала Україну крилатими ракетами й балістикою. Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру у центральних та західних регіонах України.

Національна енергетична компанія "Укренерго"повідомила, що внаслідок російської атаки пошкоджені теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах України.

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - ДніпроГЕС. У Дніпровську ГЕС поцілили 8 ракет, ураження дуже значні. Було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2.

Через ворожий обстріл Дніпровської ГЕС “Укренерго” втратило ще близько 20% регулюючих потужностей. Щоб відновити роботу станції, спочатку потрібно провести аналіз пошкодженого обладнання.