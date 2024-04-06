На Харківщині без світла 300 тис абонентів, можливі відключення в інших областях

У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів, до них застосовуються графіки погодинних відключень. Внаслідок ворожих обстрілів повністю знеструмленими залишаються 17 тисяч абонентів.

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Про це повідомило Міністерство енергетики.

Минулої доби у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції.

Через складну ситуацію, "Харківобленерго" звернулося до жителів з проханням знизити енергоспоживання.

"Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", - наголосили енергетики.

Додамо, Міненерго попереджає, що мережеві обмеження, які застосовувалися в низці областей два вечори поспіль унаслідок масованих атак РФ на енергосистему, можливі й сьогодні.

У п'ятницю ввечері аварійні відключення застосовувалися для Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Запорізької областей. Перед цим у четвер увечері такі обмеження застосовувалися в цих областях плюс Донецька.

Унаслідок атак РФ із ранку суботи короткостроково вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій і повітряна лінія в Київській області. Резервна лінія 330 кВ Запорізької АЕС через російські обстріли залишається знеструмленою з 4 квітня, станція живиться з однієї лінії 750 кВ.

Атака на Харків

Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.

У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення підготували графіки відключень електроенергії. Крім того, через дефіцит електрики у місті планувалося достроково завершити опалювальний сезон.

Також через обстріли окупантів у Харкові без електропостачання залишилася ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включилися аварійні дизель-генератори.