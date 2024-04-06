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На Харківщині без світла 300 тис абонентів, можливі відключення в інших областях
У Харківській області через мережеві обмеження знеструмлено 300 тисяч абонентів, до них застосовуються графіки погодинних відключень. Внаслідок ворожих обстрілів повністю знеструмленими залишаються 17 тисяч абонентів.
Про це повідомило Міністерство енергетики.
Минулої доби у Харківській області з технологічних причин вимикалися кілька високовольтних повітряних ліній, відключалося обладнання на високовольтній підстанції.
Через складну ситуацію, "Харківобленерго" звернулося до жителів з проханням знизити енергоспоживання.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Якщо у вас довго не було світла, то після його появи утримайтеся від увімкнення одразу всіх електроприладів! Внаслідок перевантаження можуть відключатися автоматичні вимикачі у вашому домоволодінні, що призводить до знеструмлення осель та необґрунтованих звернень щодо відновлення електропостачання", - наголосили енергетики.
Додамо, Міненерго попереджає, що мережеві обмеження, які застосовувалися в низці областей два вечори поспіль унаслідок масованих атак РФ на енергосистему, можливі й сьогодні.
У п'ятницю ввечері аварійні відключення застосовувалися для Дніпропетровської, Полтавської, Сумської, Кіровоградської, Запорізької областей. Перед цим у четвер увечері такі обмеження застосовувалися в цих областях плюс Донецька.
Унаслідок атак РФ із ранку суботи короткостроково вимикалося обладнання однієї з високовольтних підстанцій і повітряна лінія в Київській області. Резервна лінія 330 кВ Запорізької АЕС через російські обстріли залишається знеструмленою з 4 квітня, станція живиться з однієї лінії 750 кВ.
Атака на Харків
Нагадаємо, уночі 22 березня росіяни запустили крилаті ракети з літаків Ту-95МС. Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто у цей день було повністю без світла.
У Харкові внаслідок ракетної атаки РФ зруйновані усі трансформаторні підстанції і ТЕЦ, для населення підготували графіки відключень електроенергії. Крім того, через дефіцит електрики у місті планувалося достроково завершити опалювальний сезон.
Також через обстріли окупантів у Харкові без електропостачання залишилася ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включилися аварійні дизель-генератори.