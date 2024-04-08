Вартість відновлення пошкоджених через російські атаки ТЕС складає $230 млн, - ДТЕК

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко оцінює в $230 млн витрати на закупівлю обладнання для відновлення більшої частини теплової генерації, пошкодженої або зруйнованої в результаті останніх російських атак.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронювати участь

Про це він сказав в інтерв'ю Forbes Ukraine, передає "Інтерфакс-Україна".

"Щоб відновитися, нам потрібне обладнання вартістю $230 млн. Левова частка суми - закупівля трансформаторів", - заявив він, уточнивши, що витрати групи на відновлення після торішніх ворожих ударів становили $126 млн.

Також гендиректор ДТЕК нагадав, що пошкоджено або зруйновано повністю 80% теплової генерувальної потужності ДТЕК, яка була доступна до останніх атак.

"На двох станціях пошкоджено всі блоки, але частину ми відновимо. Ще одну станцію зупинено на непрогнозований період. Завдання - відновити максимум потужності. За нашим планом, ми збільшимо потужність майже вчетверо від наявної. Основні роботи будуть у квітні-травні, щоб ми встигли відновитися до літнього максимуму", - сказав він.

Найшвидшим способом для відновлення, за його словами, є доставка обладнання зі Східної Європи, де розташовані вже закриті вугільні станції радянських часів.

"Наші співробітники вже поїхали до країн Балтії, Болгарії, Румунії, щоб домовитися про такі поставки. Другий напрям - використовувати незадіяне обладнання, яке є в Україні. Ми зараз у діалозі з "Укренерго", "Центренерго". Також обмінюємося обладнанням всередині групи", - уточнив Тімченко.

Разом з тим, група не планує зупинку шахт, незважаючи на вимушене зниження споживання вугілля.

"Зберігаємо наш план видобутку вугілля цього року. Споживання вугілля нашими ТЕС знизилося вп'ятеро, але ми поступово його підніматимемо. Просто в зиму увійдемо з великими запасами вугілля. У нас близько 20 тис. шахтарів. Ми поки що не розглядаємо сценарій зупинки шахт. Зараз усі продовжують працювати й отримувати зарплату", - зазначив гендиректор ДТЕК.

Збитки від обстрілів РФ енергосистеми України

Нагадаємо, заступник міністра енергетики Світлана Грінчук повідомила, що сума збитків від обстрілів енергосистеми України становить $11,5 млрд, але вона не враховує наймасштабнішу атаку на українську енергетику, яку ворог здійснив 22 березня.

Збиток НЕК "Укренерго" від атак російських військ по енергосистемі України за останні дні орієнтовно сягає €90-100 млн, повідомив голова правління компанії Володимир Кудрицький.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомляв, що 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країні, а загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності. Зокрема, він зазначив, що значних руйнувань зазнали Бурштинська ТЕС на Франківщині і Ладижинська ТЕС на Вінниччині.

Крім того, енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що внаслідок останніх обстрілів втратив 80% своїх генеруючих потужностей.

З огляду на безпекову ситуацію в країні та активізацію масованих ударів ворога по об’єктах енергетичної системи по всій території України, Міністерство енергетики України звернулося до представників влади і всіх українців не озвучувати публічно детальну інформацію щодо наслідків ударів ворожої армії.