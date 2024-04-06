У Бурштині після руйнування ТЕС дозволили перейти на автономне опалення

Міська рада Бурштина Івано-Франківської області дозволила мешканцям багатоквартирних будинків встановлювати індивідуальне опалення без відключення від централізованого теплопостачання.

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Про це повідомила пресслужба міськради.

Згідно з повідомленням, депутати після тривалих обговорень ухвалили рішення, яке дає власникам квартир та нежитлових приміщень у багатоквартирних будинках міста Бурштин право за власним бажанням відключитися від систем централізованого опалення та гарячого водопостачання і влаштувати індивідуальну систему теплопостачання.

Крім того, згідно з цим рішенням, власники квартир мають право отримати дозвіл на встановлення газових конвекторів без відключення від централізованого опалення.

У міськраді мають провести гідравлічні розрахунки щодо спроможності систем газопостачання та електропостачання у багатоквартирних будинках та розробити алгоритм дій для отримання власниками дозволу на встановлення газових конвекторів або системи індивідуального опалення.

Облаштування індивідуального опалення передбачене коштом власників квартир.

Проте, у міськраді розрахують вартість встановлення газових конвекторів і системи індивідуального опалення і пільговим категоріям населення буде виділено компенсацію у розмірі від 10 000 до 20 000 грн на влаштування індивідуального теплопостачання.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги з бюджету Бурштинської міської територіальної громади власники квартир повинні звернутись до Бурштинської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. В заяві потрібно вказати інформацію про ліцензованого суб’єкта господарювання, що здійснюватиме роботи.

У міськраді розглядають різні варіанти

Додамо, що на даний момент до системи централізованого теплопостачання у Бурштині підключено 81 багатоквартирний будинок та 358 приватних домоволодінь, тому після удару по ТЕС у міськраді було створено робочу групу з питань децентралізації системи теплопостачання та диверсифікації джерел теплової енергії. Для вирішення проблеми опалення міста, як альтернативні варіанти, розглядалися такі рішення:

Будівництво загальноміської котельні;

Будівництво кількох квартальних котелень;

Встановлення дахових котелень;

Впровадження індивідуального опалення.

Нагадаємо, 22 березня російські окупанти завдали по українській енергосистемі найбільш руйнівної атаки за останні два роки повномасштабної війни. Десятки ракет та дронів уразили об’єкти розподілу та генерації електроенергії по всій країн. Загалом у системі втрачено близько 2 ГВт доступної потужності.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що наслідки останньої атаки для енергосистеми загалом і теплової генерації дуже серйозні. Є величезні руйнування і найбільше постраждали саме об’єкти генерації. ДТЕК втратила 50% встановленої потужності.

"Постраждали дві наші станції: Бурштинська і Ладижинська. Постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі – на Ладижинській ТЕС", — розповів Сахарук.

Джерело фото: ua.depositphotos.com