В Бурштыне после разрушения ТЭС разрешили перейти на автономное отопление

Городской совет Бурштына Ивано-Франковской области разрешил жителям многоквартирных домов устанавливать индивидуальное отопление без отключения от централизованного теплоснабжения.

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Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, депутаты после длительных обсуждений приняли решение, которое дает владельцам квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах Бурштына право по собственному желанию отключиться от систем централизованного отопления и горячего водоснабжения и устроить индивидуальную систему теплоснабжения.

Кроме того, согласно этому решению, владельцы квартир имеют право получить разрешение на установку газовых конвекторов без отключения от централизованного отопления.

В горсовете должны провести гидравлические расчеты по возможности систем газоснабжения и электроснабжения в многоквартирных домах и разработать алгоритм действий для получения владельцами разрешения на установку газовых конвекторов или системы индивидуального отопления.

Обустройство индивидуального отопления предусмотрено на средства владельцев квартир.

Однако в горсовете рассчитают стоимость установки газовых конвекторов и системы индивидуального отопления и льготным категориям населения будет выделена компенсация в размере от 10 000 до 20 000 грн на устройство индивидуального теплоснабжения.

Для получения единовременной материальной помощи из бюджета Бурштынского городского территориального общества владельцы квартир должны обратиться в Бурштынский городской совет с заявлением о получении такой помощи. В заявлении необходимо указать информацию о лицензированном субъекте хозяйствования, которое будет осуществлять работы.

В горсовете рассматривают разные варианты

Добавим, что на данный момент к системе централизованного теплоснабжения в Бурштыне подключен 81 многоквартирный дом и 358 частных домовладений, поэтому после удара по ТЭС в горсовете была создана рабочая группа по децентрализации системы теплоснабжения и диверсификации источников тепловой энергии. Для решения проблемы отопления города как альтернативные варианты рассматривались следующие решения:

Строительство общегородской котельной;

Строительство нескольких квартальных котельных;

Установка крышных котельных;

Использование индивидуального отопления.

Напомним, 22 марта российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительной атаки за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране. В общей сложности в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал, что последствия последней атаки для энергосистемы в целом и тепловой генерации очень серьезны. Есть огромные разрушения и больше всего пострадали именно объекты генерации. ДТЭК потеряла 50% установленной мощности.

"Пострадали две наши станции: Бурштынская и Ладыжинская. Пострадали все блоки на Бурштынской ТЭС и все – на Ладыжинской ТЭС", – рассказал Сахарук.

Источник фото: ua.depositphotos.com