Стоимость восстановления поврежденных из-за российских атак ТЭС составляет $230 млн, - ДТЭК

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко оценивает в $230 млн расходы на закупку оборудования для восстановления большей части тепловой генерации, поврежденной или разрушенной в результате последних российских атак.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом он сказал в интервью Forbes Ukraine, передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы восстановиться, нам нужно оборудование стоимостью в $230 млн. Львиная доля суммы - закупка трансформаторов", - заявил он, уточнив, что расходы группы на восстановление после прошлогодних вражеских ударов составили $126 млн.

Также гендиректор ДТЭК напомнил, что повреждено или разрушено полностью 80% тепловой генерирующей мощности ДТЭК, доступной до последних атак.

"На двух станциях повреждены все блоки, но часть мы восстановим. Еще одна станция остановлена на непрогнозируемый период. Задача - восстановить максимум мощности. По нашему плану, мы увеличим мощность почти в четыре раза от имеющейся. Основные работы будут в апреле-мае, чтобы мы успели восстановиться до летнего максимума", - сказал он.

Самым быстрым способом восстановления, по его словам, является доставка оборудования из Восточной Европы, где расположены уже закрытые угольные станции советских времен.

"Наши сотрудники уже поехали в страны Балтии, Болгарии, Румынии, чтобы договориться о таких поставках. Второе направление - использовать незадействованное оборудование, которое есть в Украине. Мы сейчас в диалоге с "Укрэнерго", "Центрэнерго". Также обмениваемся оборудованием внутри группы", – уточнил Тимченко.

Вместе с тем группа не планирует остановку шахт, несмотря на вынужденное снижение потребления угля.

"Сохраняем наш план добычи угля в этом году. Потребление угля нашими ТЭС снизилось в пять раз, но мы будем постепенно его поднимать. Просто в зиму войдем с большими запасами угля. У нас около 20 тыс. шахтеров. Мы пока не рассматриваем сценарий остановки шахт. Сейчас все продолжают работать и получать зарплату", – отметил гендиректор ДТЭК.

Ущерб от обстрелов РФ энергосистемы Украины

Напомним, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук сообщила, что сумма ущерба от обстрелов энергосистемы Украины составляет $11,5 млрд, но она не учитывает самую масштабную атаку на украинскую энергетику, которую враг осуществил 22 марта.

Ущерб НЭК "Укрэнерго" от атак российских войск по энергосистеме Украины за последние дни ориентировочно достигает €90-100 млн, сообщил глава правления компании Владимир Кудрицкий.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты совершили по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил, что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.

Учитывая ситуацию в стране и активизацию массированных ударов врага по объектам энергетической системы по всей территории Украины, Министерство энергетики Украины обратилось к представителям власти и всем украинцам не озвучивать публично подробную информацию о последствиях ударов вражеской армии.