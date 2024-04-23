В ДТЭК рассказали, где будут искать $350 млн на восстановление ТЭС

Исполнительный директор энергетической компании ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что для восстановления мощностей украинских теплоэлектростанций, утраченных из-за российских обстрелов, необходимо 350 миллионов долларов.

Об этом пишет " Экономическая правда".

Одну из ТЭС пока не будут восстанавливать

По словам Сахарука, из-за того, что Украина потеряла в результате последних атак 8 ГВт генерационных мощностей, ожидается дефицит электроэнергии в пиковые периоды летом и зимой.

Он отметил, что для покрытия критических потребностей типа заживления госпиталей могут использоваться газовые турбины, однако для обеспечения потребностей в большом масштабе требуется восстановление тепловой генерации (ТЭС).

"У нас есть 6 электростанций. Одну из них мы пока не будем отстраивать, ведь она находится близко к фронту, и там постоянные обстрелы. Кроме того, единственный путь для снабжения туда угля разрушен", - рассказал директор ДТЭК и добавил, что мощность ТЭС составляет 1 ГВт.

Где будут брать средства

По данным руководства ДТЭК, нанесенный ущерб примерно оценивается в 250 млн долларов, еще 100 млн необходимы на проведение работ. Для сравнения, в прошлом году компания понесла несколько меньший ущерб, и потратила 110 млн долларов на восстановление после зимних обстрелов 2022 года.

Отмечается, что в 2023 году эта сумма покрывалась за свой счет, но сейчас ДТЭК рассматривает разные способы привлечения средств. Например, получение деталей и составляющих европейских энергетических объектов, и сейчас переговоры ведутся с правительствами Германии, Румынии, Болгарии, Греции и Литвы.

Сахарук убежден, что такой способ – самое быстрое решение для Украины, однако не покроет всех потребностей. Кроме того, компания может использовать средства Фонда энергетической поддержки Украины и других доноров: USAID, JICA и других.

Ранее исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщал, что 22 марта российские оккупанты нанесли по украинской энергосистеме наиболее разрушительную атаку за последние два года полномасштабной войны. Десятки ракет и дронов поразили объекты распределения и генерации электроэнергии по всей стране, а всего в системе потеряно около 2 ГВт доступной мощности. В частности, он отметил, что значительные разрушения получили Бурштынская ТЭС на Франковщине и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области.

Кроме того, энергетический холдинг ДТЭК сообщил , что в результате последних обстрелов потерял 80% своих генерирующих мощностей.