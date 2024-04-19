Британія інвестує майже 150 мільйонів фунтів у зміцнення українського енергетичного сектору

Постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Нілл Голланд під час засідання Постійної ради організації у Відні заявив, що Велика Британія виділить майже 150 млн фунтів стерлінгів на підсилення українського енергетичного сектору.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Він наголосив на тому, що російські атаки не ламають волі українського народу і підкреслив готовність Великої Британії підтримати Україну в цих складних часах.

"Російські атаки вкотре не змогли зламати український дух. І Україна не залишиться наодинці з цими викликами. Велика Британія активізує зусилля на підтримку України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення українського енергетичного сектору", - сказав він.

За його словами, Велика Британія продовжить співпрацювати з партнерами з G7, щоб допомогти Україні відновити, захистити та розвинути свою енергетичну систему.

Британський посол в ОБСЄ також зазсудив бомбардування українських міст та енергетичної інфраструктури Росією, наголошуючи на повному знеціненні окупантами людського життя та міжнародних норм і законів.

Він підкреслив, що зміцнення підтримки України є необхідним для її самозахисту та витіснення Росії з української території, як єдиний шлях до справедливого і тривалого миру.

Росія знищила майже всю теплову генерацію

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на спеціальному засіданні Європейської ради 17 квітня висловив занепокоєння, що після атак на об'єкти теплової електрогенерації Росія може почати обстріли інфраструктури атомних станцій.

"Росія вже знищила майже всю нашу теплову електрогенерацію. Під ударами терористів – дамби й обладнання гідроелектростанцій, а також газова інфраструктура. (...) Ми не виключаємо, що під загрозою від російського терору також інфраструктура інших наших атомних станцій і мереж розподілу", – сказав президент.

Зеленський сподівається, що західні партнери не допустять катастрофи у вигляді атаки на АЕС і вчасно дадуть Україні додаткові системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ у ніч проти 11 квітня обстріляла об'єкти критичної інфраструктури у чотирьох регіонах України. Унаслідок цього є серйозні пошкодження обладнання. Зокрема, повністю знищено Трипільську теплоелектростанцію в Київській області, яка забезпечувала світлом майже 3 мільйони людей й була найбільшим постачальником електроенергії на Київщині, Житомирщині й Черкащині. В результаті цього компанія "Центренерго", яка була оператором трьох ТЕС, втратила 100% генерації.

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