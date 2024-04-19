Британия инвестирует почти 150 миллионов фунтов в укрепление украинского энергетического сектора

Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нилл Голланд во время заседания Постоянного совета организации в Вене заявил, что Великобритания выделит почти 150 млн. фунтов стерлингов на усиление украинского энергетического сектора.

Об этом сообщает "Укринформ".

Он отметил, что российские атаки не ломают воли украинского народа и подчеркнул готовность Великобритании поддержать Украину в этих сложных временах.

"Российские атаки еще раз не смогли сломить украинский дух. И Украина не останется наедине с этими вызовами. Великобритания активизирует усилия на поддержку Украины и выделила почти 150 млн фунтов стерлингов на укрепление украинского энергетического сектора", - сказал он.

По его словам, Великобритания продолжит сотрудничать с партнерами по G7, чтобы помочь Украине восстановить, защитить и развить свою энергетическую систему.

Британский посол в ОБСЕ также осудил бомбардировки украинских городов и энергетической инфраструктуры Россией, отмечая полное обесценивание оккупантами человеческой жизни и международных норм и законов.

Он подчеркнул, что укрепление поддержки Украины необходимо для ее самозащиты и вытеснения России с украинской территории, как единственный путь к справедливому и длительному миру.

Россия уничтожила почти всю тепловую генерацию

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на специальном заседании Европейского совета 17 апреля выразил обеспокоенность, что после атак на объекты тепловой электрогенерации Россия может начать обстрелы инфраструктуры атомных станций.

"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую электрогенерацию. Под ударами террористов – дамбы и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура. (...) Мы не исключаем, что под угрозой от российского террора также инфраструктура других наших атомных станций и сетей распределения", – сказал президент.

Зеленский надеется, что западные партнеры не допустят катастрофы посредством атаки на АЭС и вовремя дадут Украине дополнительные системы противовоздушной обороны.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 11 апреля обстреляла объекты критической инфраструктуры в четырех регионах Украины. В результате есть серьезные повреждения оборудования. В частности, полностью уничтожена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области, которая обеспечивала светом почти 3 миллиона человек и была крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевской, Житомирской и Черкасской областях. В результате этого компания "Центрэнерго", являвшаяся оператором трех ТЭС, потеряла 100% генерации.

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