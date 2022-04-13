Оформлення документів для будівництва тимчасового житла переселенцям можуть спростити

У Верховній Раді зареєстрували проект Закону України №7282, який визначає нормативні процедури розміщення тимчасових споруд для українців, які постраждали від бойових дій.

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Документ передбачає встановлення спрощеної процедури для будівництва об'єктів, призначених для тимчасового проживання переселенців.

Встановлено та порядок розміщення виробничих потужностей переміщених підприємств.

Передбачено також удосконалення процедури обстеження нерухомості, що була пошкоджена внаслідок збройної агресії Росії.

Проект містить і законодавчі ініціативи щодо відновлення зруйнованих російськими військами населених пунктів та територій за допомогою нових містобудівних програм.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про виділення із резервного фонду 1 млрд гривень на відновлення територій, звільнених від російських військ. Найбільше отримає Київська область.

На Київщині російські війська пошкодили також понад 20% логістичної нерухомості.