Україна може отримати репарації від Росії не раніше кінця літа

У найоптимістичнішому сценарії Україна зможе отримати репарації від Російської Федерації наприкінці літа.

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Про це в ефірі телемарафону заявив міністр юстиції Денис Малюська.

"Російські кошти перебувають на західних рахунках ЄС або Швейцарії, тому від нашого бажання залежить мало. За найоптимістичнішими сценаріями, якщо Росія в такому ж темпі жахатиме світ своїми невимовними злочинами і ми бачитимемо готовність Заходу адекватно на це реагувати, тоді сценарій оптимістичний — кінець літа", — сказав міністр.

За словами Малюськи, є три шляхи таких виплат.

"Перший — виплата з державного бюджету. Другий — виплата добровільно-примусова РФ, коли ми кошти у них відберемо, розподілятимемо через спеціально створені фонди або судові інститути. Або просто судовий порядок — зокрема шляхом звернення до Європейського суду з прав людини", — пояснив він.

За словами Малюськи, також можливе прийняття країнами, де знаходяться кошти РФ, законів про передачу їх Україні.

"При цьому Росія сама робить все для того, щоб ми отримали ці гроші. Всі жахливі злочини, що скоюються нею, наближають нас до цього", — сказав міністр.

Він також розповів, що потрібно зробити, щоб у майбутньому отримати компенсацію за зруйноване житло: перевірити документи на майно (необхідно, щоб було зареєстровано право власності) та зафіксувати збитки (фото та відео, свідки, професійна оцінка).

Нагадаємо, через додаток "Дія" українці можуть подати заявку на відновлення зруйнованого через війну нерухомого майна. Порядок збору та обліку такої інформації вже схвалив Кабмін.

Втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.

Зазначимо, політики Євросоюзу розглядають можливість використання заморожених активів російських олігархів для фінансування робіт із відновлення інфраструктури України після війни.

Раніше прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.