Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление территорий, пострадавших от войны: на что их потратят

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выделении из резервного фонда 1 млрд гривен на восстановление территорий, освобожденных от российских войск. Больше всего получит Киевская область.

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Кабинет министров Украины выделил из резервного фонда госбюджета на 2022 первый миллиард гривен на восстановление территорий, пострадавших от вторжения войск РФ: 400 млн грн для Киевской области, по 250 млн грн для Черниговской и Сумской, 100 млн грн для Житомирской. Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эти средства потратят на ремонт инженерных сетей и систем тепла, газа, воды, электроэнергии и разборки разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и т.д.

"Это только первый этап, и предстоит еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы", – заявил Шмыгаль.

Распорядителем денег будут военно-гражданские администрации в каждой области, а координировать процесс будет Министерство развития общин и территорий.

Ранее, 6 апреля, энергетическое сообщество приняло решение о создании Фонда энергетической поддержки Украины для противодействия последствиям российского вторжения. Донорами Фонда станут преимущественно государства-члены Европейского Союза, а также международные компании и корпорации. А выделенные деньги будут направлены на восстановление энергетической инфраструктуры, поврежденной или разрушенной в результате боевых действий на территории Украины, начатых российской военной агрессией.