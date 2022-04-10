Кабмін виділив перший мільярд гривень на відновлення територій, що постраждали від війни: на що їх витратить

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про виділення із резервного фонду 1 млрд гривень на відновлення територій, звільнених від російських військ. Найбільше отримає Київська область.

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Кабінет міністрів України виділив із резервного фонду держбюджету на 2022 рік перший мільярд гривень на відновлення територій, що постраждали від вторгнення військ РФ: 400 млн грн для Київської області, по 250 млн грн для Чернігівської та Сумської, 100 млн грн для Житомирської. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль .

За його словами, ці кошти витратять на ремонт інженерних мереж та систем тепла, газу, води, електроенергії та розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон та дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах тощо.

"Це тільки перший етап, і ще багато роботи з капітального відновлення нашої країни. До цього ми приступимо відразу після нашої перемоги", - заявив Шмигаль.

Розпорядником грошей будуть військово-цивільні адміністрації у кожній області, а координуватиме процес Міністерство розвитку громад та територій.

Раніше, 6 квітня, енергетична спільнота ухвалила рішення щодо створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення. Донорами Фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії та корпорації. А виділені гроші будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій на території України, започаткованих російською військовою агресією.