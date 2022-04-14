Через війну в Україні зруйновано близько 300 мостів, — Кубраков

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявляє, що через війну з Росією в Україні зруйновано близько 300 мостів. Про це Кубраков сказав в інтерв'ю виданню "Новий Час".

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"З першого дня у нас почалися руйнування аеропортів, це була перша хвиля. Звичайно, наймасовіші руйнування – це дороги. Близько 300 зруйнованих мостів по всій країні. Найбільше постраждали ті області, де були або відбуваються активні бойові дії. Тобто аеропорти, дороги із мостами", — сказав міністр.

За його словами, є багато перебитих ділянок: перебиті мости, залізниці. Також є ушкоджені станції, вокзали.

"Порти обстріляні. Миколаївський порт уже не вперше обстрілювався, ракети туди потрапляли і авіаційні бомби прилітали. Якщо перебирати, то вся наша транспортна інфраструктура тією чи іншою мірою постраждала", — зазначив міністр.

Нагадаємо, Мінінфраструктури планує забронювати частину будівельників для відновлення зруйнованої інфраструктури та міст.