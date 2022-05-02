Через війну в Київській області знищено 37 мостів: коли відновлять рух ними

Через військові дії на Київщині постраждали 37 мостів. На частини з них встановили тимчасові переправи, відновити рух по всіх зруйнованих об'єктах планують до літа.

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Через бойові дії на Київщині українські військові були змушені знищити 37 мостів. Про це повідомив голова гуманітарного штабу регіону Олексій Кулеба та опублікував відео пошкоджених шляхопроводів у Telegram.

За його словами, вже встановили 11 тимчасових переправ, а на тимчасовій переправі через річку Ірпінь на Варшавській трасі сьогодні навіть відкрили рух. Дорожники та військові збудували її за два тижні. Ширина мосту складає 8 метрів. Під'їзні колії довжиною 150 та 125 метрів. Зазначається, що рухатися тимчасовою переправою можна в обидві сторони.

Загалом, за словами Кулеби, до кінця травня планується встановити тимчасові понтонні переправи та споруди через усі зруйновані мости в області.

Крім того, з 2 травня запрацювали три автобусні маршрути з Гостомеля, Луб'янки та Шибеного до Києва.

Нагадаємо, 14 квітня міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що через війну з Росією в Україні зруйновано близько 300 мостів. За його словами, найбільше постраждали ті області, де були чи відбуваються активні бойові дії. Тобто ті, де є аеропорти та дороги з мостами.

Раніше, 11 квітня, у Романівці під Києвом звели тимчасовий насипний міст поряд із зруйнованим через війну автомобільним мостом через річку Ірпінь. Тепер через цю переправу можна дістатися Києва з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля та інших сусідніх населених пунктів на північний захід від столиці.