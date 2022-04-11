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11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев
В Романовке под Киевом возвели временный насыпной мост рядом с разрушенным из-за войны автомобильным мостом через реку Ирпень.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Теперь через эту переправу можно добраться до Киева из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля и других соседних сел на северо-западе от столицы.
Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.
По нему смогут перевозить гуманитарную помощь, стройматериалы в освобожденные от оккупантов города.
Напомним, чтобы предотвратить наступление российского агрессора на Киев, на подступах к Киеву украинские военные взорвали 25 февраля мост в селе Романовка.