11 апреля запустили временный насыпной мост из Ирпеня и Бучи в Киев

В Романовке под Киевом возвели временный насыпной мост рядом с разрушенным из-за войны автомобильным мостом через реку Ирпень.

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Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Теперь через эту переправу можно добраться до Киева из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Ворзеля и других соседних сел на северо-западе от столицы.

Работы продолжались 5 дней и велись круглосуточно.

Протяженность временного насыпного моста – 245 м, ширина – 9 м. Для его постройки использовали более 9 тысяч тонн насыпных материалов.

По нему смогут перевозить гуманитарную помощь, стройматериалы в освобожденные от оккупантов города.

Напомним, чтобы предотвратить наступление российского агрессора на Киев, на подступах к Киеву украинские военные взорвали 25 февраля мост в селе Романовка.