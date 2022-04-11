11 квітня запустили тимчасовий насипний міст із Ірпеня та Бучі до Києва

У Романівці під Києвом звели тимчасовий насипний міст поряд із зруйнованим через війну автомобільним мостом через річку Ірпінь.

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Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко.

Тепер через цю переправу можна дістатися Києва з Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Ворзеля та інших сусідніх сіл на північний захід від столиці.

Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово.

Протяжність тимчасового насипного мосту – 245 м, ширина – 9 м. Для будівництва використовували понад 9 тисяч тонн насипних матеріалів.

По ньому зможуть перевозити гуманітарну допомогу, будматеріали до звільнених від окупантів міст.

Нагадаємо, щоб запобігти наступу російського агресора на Київ, на підступах до Києва українські військові підірвали 25 лютого міст у селі Романівка.