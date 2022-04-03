Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури оцінюються у 874 млрд грн, — "Укравтодор"

В Україні внаслідок бойових дій зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг та 273 штучні споруди, а збитки оцінюються у 874 млрд грн.

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Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг по всій Україні та 273 штучні споруди. Це мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума збитків, які ми вже змогли підрахувати, це 874 млрд грн", — заявив Івко.

Він зазначив, що підрахунок збитків "Укравтодор" проводить щодня і вже готується до відновлення інфраструктури, щоб якнайшвидше приступити до виконання робіт після завершення війни.

За словами Івка, найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні та частині півночі України: це дороги та мости, які безпосередньо перебували або перебувають у зоні бойових дій.

Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.

Зазначимо, втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.