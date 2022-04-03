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Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури оцінюються у 874 млрд грн, — "Укравтодор"
В Україні внаслідок бойових дій зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг та 273 штучні споруди, а збитки оцінюються у 874 млрд грн.
Про це в ефірі телемарафону заявив перший заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.
"На 3 квітня у нас зруйновано 23 тисячі кілометрів доріг по всій Україні та 273 штучні споруди. Це мости, шляхопроводи тощо. Загальна сума збитків, які ми вже змогли підрахувати, це 874 млрд грн", — заявив Івко.
Він зазначив, що підрахунок збитків "Укравтодор" проводить щодня і вже готується до відновлення інфраструктури, щоб якнайшвидше приступити до виконання робіт після завершення війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За словами Івка, найбільші руйнування зафіксовані на сході, півдні та частині півночі України: це дороги та мости, які безпосередньо перебували або перебувають у зоні бойових дій.
Нагадаємо, у Чернігові російські військові розбомбили автомобільний міст через Десну, який сполучав місто з Києвом.
Зазначимо, втрати України від повномасштабної військової агресії Росії з урахуванням вже завданих та майбутніх втрат становлять понад $1 трлн.