У KSE розповіли, як рахують збитки української інфраструктури від російських військ

У Київській школі економіки розповіли, як підраховують збитки української інфраструктури від масштабної російської агресії. При цьому на сьогоднішній день можна говорити про $62,6 млрд загального збитку, хоча сума зростає на кілька мільярдів щотижня.

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Про методику розрахунку розповіла у коментарі Delo.ua глава Центру аналізу публічних фінансів та публічного управління KSE Institute Дарина Марчак. Саме ця структура спільно з Офісом президента та Міністерством економічного розвитку оцінює заподіяні Україні збитки.

Марчак зазначає, що є кілька підходів до оцінки втрат від війни і можна оцінювати як втрати від руйнувань (damages), так і втрати економіки від загального впливу бойових дій (losses). Саме такий підхід, наприклад, радять використати спеціалісти Світового банку.

Зокрема, якщо говорити про категорію damages, то така оцінка передбачає розрахунок втрат фізичної інфраструктури (руйнування житлових будинків; комунальної, дорожньої, залізничної інфраструктури; освітніх та медичних установ), а також оцінку фінансової вартості цих втрат. Світовий банк радить використати відновлювальний підхід. Тобто якщо зруйнований житловий будинок, то потрібно оцінювати не його вартість на момент руйнування, а те, скільки буде коштувати збудувати "з нуля" будинок на місці зруйнованого.

Оцінка losses фактично передбачає розрахунок "побічних" втрат. Так, повномасштабна військова агресія проти України призвела до закриття підприємств, втрати сотнями тисяч людей будинків та роботи, зупинки інвестицій, скорочення споживчого попиту. Все це вже спричинило падіння ВВП. Тут необхідно додати додаткові витрати бюджету на оборону та соціальний захист постраждалих. Через війну наслідки для економіки з руйнівності не поступаються безпосередньому знищенню фізичної інфраструктури.

"Говорячи про наслідки певних катаклізмів (в даному випадку війни), необхідно обчислювати і damages, і losses. Тільки так ми можемо отримати цілісну картину втрат країни від того, що відбувається. В рамках свого проєкту "Росія заплатить" КSE фокусується саме на пошкодженнях та руйнуваннях, тобто на частині damages. Ми почали вести розрахунок пошкоджень та руйнувань в Україні одразу після початку війни і з самого початку робили це дуже невеликою командою. На сьогоднішній день над проектом працює вже понад 20 людей", - каже експертка.

Фактично робота групи складається з двох частин. Перша – щоденний аналіз публічних даних та повідомлень про руйнування від війни Росії проти України. Експерти KSE перевіряють, фіксують та аналізують повідомлення державних, місцевих органів влади, голів військових адміністрації, мерів, ДСНС, а також повідомлення ЗМІ та простих громадян. При цьому паралельно працює запущений спільно з Офісом президента та МЕРТ сайт damaged.in.ua. Там українці можуть надати свою інформацію про пошкодження та руйнування будівель, які вони спостерігають.

Друга частина – визначення орієнтовної вартості ушкоджених об'єктів. І тому використовуються кілька методів, оскільки, наприклад, оцінка активів з урахуванням публічних даних перестає бути релевантної. Марчак наводить приклад Миколаєва, де вже давно невідома точна кількість зруйнованих будинків. Принаймні публічно.

"Тому ми аналізуємо підходи, які застосовують міжнародні організації, і радимося з колегами, які методи оцінки можуть бути найбільш релевантними. Таким чином, методологія нашої оцінки еволюціонує виходячи з викликів, з якими ми стикаємося як дослідники. Насамперед це відсутність детальної (або взагалі публічної) інформації про кількість, вартість та рівень пошкодження значної кількості об'єктів по всій країні", — резюмує представниця KSE.

В умовах війни, що триває, дійсно практично неможливо дати точну оцінку руйнуванням. Тим не менш, у KSE кажуть, що тільки за тиждень з 10 по 17 березня збитки збільшилися на $8,3 млрд і склали $62,6 млрд, або 1,8 трлн грн. Ця цифра складається щонайменше з 411 навчальних закладів, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів або їх складів, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС та інших об'єктів, які були зруйновані або захоплені.

Нагадаємо, що за місяць війни російські війська знищили або частково пошкодили понад двісті українських шкіл, майже сорок лікарень, десятки мостів, аеропортів та електростанцій. І це без урахування сотень, якщо не тисячі зруйнованих житлових будинків по всій країні. Щотижня економічні збитки Україні, за оцінками експертів, збільшуються на десятки мільярдів доларів. Детально про те, як відбувається розрахунок збитків від військових втрат, можна дізнатися у нашому матеріалі "Економічні збитки від війни Росії з Україною: як його вважають і яких цифр нам чекати".