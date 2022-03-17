Націоналізація російських активів в Україні не компенсує завданих нам збитків, — економіст

Націоналізація російських активів в Україні не компенсує завданих країні збитків, незважаючи на відчутний економічний ефект.

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Про це у коментарі кореспонденту Delo.ua сказав економіст Олексій Кущ.

Він зазначив, що швидкість та спосіб отримання економічного ефекту від вилучених активів залежатиме від групи, до якої вони належать. Наприклад, якщо це нерухомість, земельні ділянки, цінні папери чи депозити у банках, то їх легко націоналізувати та перетворити у доходи держави.

"Якщо мова про якісь виробничі процеси, то тут складніше. Якщо це щось інфраструктурне або пов'язане з отриманням ренти — можна заводити туди свої адміністрації та ці дивіденди спрямовувати до бюджету. А якщо це комерційні процеси, то тут, швидше за все, вже після війни можна буде використовувати чи продавати", — каже він.

Загалом економіст переконаний: націоналізація хоч і дасть відчутний ефект Україні, але панацеєю від усіх наших проблем не стане. Справа в тому, що повна капіталізація активів РФ і Білорусі на території України не компенсує завданих країні збитків. Підтверджують виведення економіста та слова прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За його словами, втрати України через російське вторгнення вже склали $565 млрд.

Нагадаємо, що загальна сума статутного капіталу всіх активів в Україні, пов'язаних із РФ, сягає понад 220 млрд грн. Докладніше про можливу кількість об'єктів націоналізації, її перспективи та терміни читайте у нашому матеріалі.