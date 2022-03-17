Национализация российских активов в Украине не компенсирует нанесенный нам ущерб, — экономист

Национализация российских активов в Украине не компенсирует нанесенный стране ущерб, несмотря на ощутимый экономический эффект.

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Об этом в комментарии корреспонденту Delo.ua сказал экономист Алексей Кущ.

Он отметил, что скорость и способ получения экономического эффекта от изъятых активов будет зависеть от группы, к которой они принадлежат. Например, если это недвижимость, земельные участки, ценные бумаги или депозиты в банках, то их легко национализировать и обратить в доходы государства.

"Если речь о неких производственных процессах, то тут сложнее. Если это что-то инфраструктурное или связанное с получением ренты — можно заводить туда свои администрации и эти дивиденды направлять в бюджет. А если это коммерческие процессы, то тут, скорее всего, уже после войны можно будет использовать или продавать", — говорит он.

В целом экономист убежден: национализация хоть и принесет ощутимый эффект Украине, но панацеей от всех наших проблем не станет. Все дело в том, что полная капитализация активов РФ и Беларуси на территории Украины не компенсирует нанесенный стране ущерб. Подтверждают вывод экономиста и слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По его словам, потери Украины из-за российского вторжения уже составили $565 млрд.

Напомним, что общая сумма уставного капитала всех активов в Украине, связанных с РФ, достигает более 220 млрд грн. Подробнее о возможном количестве объектов национализации, ее перспективах и сроках читайте в нашем материале.