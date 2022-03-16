Выручка двадцати крупнейших компаний, подлежащих национализации в Украине, превышает 77 млрд грн в год

В Украине около 13,8 тысячи компаний, имеющих связи с Россией. С Беларусью связано 3,3 тысячи компаний. Причем общий уставный капитал активов, связанных с РФ, более 220 млрд грн.

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Об этом сообщают аналитики сервиса для проверки контрагентов YouControl, создавших наиболее полный список действующих украинских компаний, имеющих "вражеский след".

Эксперты также добавили эту информацию в систему. Отныне, чтобы отследить связь украинского бизнеса с оккупантами, нужно только зайти на карточку юридического лица, и "Экспресс-Анализ" автоматически подсветит эти данные как рисковый фактор.

Так, в Украине 17 тысяч активных украинских компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых хотя бы один гражданин или резидент РФ или РБ. Украинских компаний, имеющих связи с Россией, – около 13,8 тысячи, с Беларусью – 3,3 тысячи.

Если говорить о топ-20 таких компаний по выручке в 2020 году, то это будут: ООО "БНК-УКРАИНА" (31,3 млрд грн ), ООО "ВЕНТА. ЛТД" (13,2 млрд грн), ООО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАИНА" ( 4,95 млрд грн ), ООО "БЗТ-УКРАИНА" ( 4,64 млрд грн ), ООО "БРОКАРД-УКРАИНА" (3,4 млрд грн), ПАО "КРЮКОВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" (3,33 млрд грн), ООО "ТТИК" (3,06 млрд грн), ООО "АГРОРОСКВИТ" (3,06 млрд грн), ПАТР "КРИВОЙ РОГ ЦЕМЕНТ" (2,5 млрд грн), ООО "ФРИ-СИСТЕМ" (2 ,3 млрд грн), ООО "НИССАН МОТОР УКРАИНА» (2,26 млрд грн), ООО "ЕРМАК ГОЛД" (2,07 млрд грн), ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС" (1,65 млрд грн), ООО "З ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МАЗ-УКРАИНА" (1,6 млрд грн), ООО "ОРИМИ УКРАИНА" (1,54 млрд грн), ООО "ЖИТОМИРСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ" (1,42 млрд грн), ООО "ТАТНЕФ АЗС-УКРАИНА" (1,06 млрд грн), ООО "ЭГЗАГОН" (1,03 млрд грн), ООО "АЛЮТЕХ-К" (1,02 млрд грн), ООО "АНДРУШЕВСКИЙ МАСЛОСЫРЗАВОД" (1 млрд грн).

Общая выручка этих компаний составляет 77,38 млрд грн.

"Сотрудничество с контрагентами из стран-агрессоров, несомненно, рискованно из-за чрезвычайно высокой вероятности возникновения негативных финансовых последствий, операционных потерь, ущерба репутации. Это связано прежде всего с применением украинских и международных санкций. Механизм санкций разработан таким образом, что запреты и ограничения автоматически применяются к тем, кто сотрудничает с находящимися под санкциями компаниями. Таким образом, российские, белорусские и украинские компании, имеющие связи со странами-агрессорами, являются "токсичными", а сотрудничество с ними означает косвенную поддержку международной агрессии, поскольку военные расходы финансируются за счет их налогов", — говорит заместитель директора по правовым вопросам YouControl Данила Глоба.

Как мы ранее сообщали, общая сумма уставного капитала всех активов в Украине, связанных с РФ, достигает более 220 млрд грн. Но даже их полная национализация не покроет ущерб, который Украине причинят военные действия РФ.