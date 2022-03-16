Виручка двадцяти найбільших компаній, які підлягають націоналізації в Україні, перевищує 77 млрд грн у рік

В Україні близько 13,8 тисячі компаній, що мають зв'язки з Росією. З Білоруссю пов'язано 3,3 тисячі компаній. Причому загальний статутний капітал активів, що пов'язані з РФ, — більше 220 млрд грн.

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Про це повідомляють аналітики сервісу для перевірки контрагентів YouControl, які створили найбільш повний список діючих українських компаній, що мають "ворожий слід".

Експерти також додали цю інформацію до системи. Відтепер, щоб відслідкувати зв'язок українського бізнесу з окупантами, треба лише зайти на картку юридичної особи, і "Експрес-Аналіз" автоматично підсвітить ці дані як ризиковий фактор.

Так, в Україні 17 тисяч активних українських компаній, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів яких є хоча б один громадянин або резидент РФ чи РБ. Українських компаній, що мають зв'язки з Росією, ‒ близько 13,8 тисячі, з Білоруссю ‒ 3,3 тисячі.

Якщо казати про топ-20 таких компаній за виручкою у 2020 році, то це будуть: ТОВ "БНК-УКРАЇНА" (31,3 млрд грн), ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" (13,2 млрд грн), ТОВ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "БЕЛФЕРТ УКРАЇНА" (4,95 млрд грн), ТОВ "БЗТ-УКРАЇНА" (4,64 млрд грн), ТОВ "БРОКАРД-УКРАЇНА" (3,4 млрд грн), ПАТ "КРЮКІВСЬКИЙ ВАГОНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (3,33 млрд грн), ТОВ "ТТВК" (3,06 млрд грн), ТОВ "АГРОРОЗКВІТ" (3,06 млрд грн), ПАТР "КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ" (2,5 млрд грн), ТОВ "ФРІ-СІСТЕМ" (2,3 млрд грн), ТОВ "НІССАН МОТОР УКРАЇНА» (2,26 млрд грн), ТОВ "ЄРМАК ГОЛД" (2,07 млрд грн), ТОВ "ЮПІТЕР 9 АГРОСЕРВІС" (1,65 млрд грн), ТОВ "З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ "ТОРГОВИЙ ДІМ "МАЗ-УКРАЇНА" (1,6 млрд грн), ТОВ "ОРІМІ УКРАЇНА" (1,54 млрд грн), ТОВ "ЖИТОМИРСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ" (1,42 млрд грн), ТОВ "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" (1,06 млрд грн), ТОВ "ЕГЗАГОН" (1,03 млрд грн), ТОВ "АЛЮТЕХ-К" (1,02 млрд грн), ТОВ "АНДРУШІВСЬКИЙ МАСЛОСИРЗАВОД" (1 млрд грн).

Загальна виручка цих компаній сягає 77,38 млрд грн.

"Співпраця з контрагентами з країн-агресорів, безсумнівно, ризикована через надзвичайно високу ймовірність виникнення негативних фінансових наслідків, операційних втрат, псування репутації. Це пов’язано насамперед із застосуванням українських та міжнародних санкцій. Механізм санкцій розроблений таким чином, що заборони та обмеження автоматично застосовуються до тих, хто співпрацює з компаніями, які перебувають під санкціями. Таким чином, російські, білоруські та українські компанії, що мають зв'язки з країнами-агресорами, є "токсичними", а співпраця з ними означає непряму підтримку міжнародної агресії, оскільки військові витрати фінансуються за рахунок їхніх податків", — каже заступник директора з правових питань YouControl Данило Глоба.

Як ми раніше повідомляли, загальна сума статутного капіталу всіх активів в Україні, що пов'язані з РФ, сягає більш ніж 220 млрд грн. Але навіть їх повна націоналізація не покриє тих збитків, які Україні зазнає від військових дій РФ.