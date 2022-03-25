В KSE рассказали, как считают ущерб украинской инфраструктуре от российских войск

В Киевской школе экономики рассказали, как подсчитывают ущерб украинской инфраструктуре от масштабной российской агрессии. При этом на сегодняшний день можно говорить о $62,6 млрд общего убытка, хотя сумма растет на несколько миллиардов каждую неделю.

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О методике расчета рассказала в комментарии Delo.ua глава Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE Institute Дарина Марчак. Именно эта структура совместно с Офисом президента и Министерством экономического развития оценивает причиненный Украине ущерб.

Марчак отмечает, что существует несколько подходов к оценке потерь от войны и можно оценивать как потери от разрушений (damages), так и потери экономики от общего влияния боевых действий (losses). Именно такой подход, например, советуют использовать специалисты Всемирного банка.

В частности, если говорить о категории damages, то такая оценка предусматривает расчет потерь физической инфраструктуры (разрушение жилых домов; коммунальной, дорожной, железнодорожной инфраструктуры; образовательных и медицинских учреждений), а также оценку финансовой стоимости этих потерь. Всемирный банк советует использовать восстановительный подход. То есть если разрушен жилой дом, то нужно оценивать не его стоимость на момент разрушения, а то, сколько будет стоить построить "с нуля" дом на месте разрушенного.

Оценка losses фактически предполагает расчет "побочных" потерь. Так, полномасштабная военная агрессия против Украины привела к закрытию предприятий, потере сотнями тысяч людей домов и работы, остановке инвестиций, сокращению потребительского спроса. Все это уже привело к падению ВВП. Тут необходимо добавить дополнительные расходы бюджета на оборону и социальную защиту пострадавших. В итоге последствия для экономики по разрушительности не уступают непосредственному уничтожению физической инфраструктуры.

"Говоря о последствиях определенных катаклизмов (в данном случае войны), необходимо вычислять и damages, и losses. Только так мы можем получить целостную картину потерь страны от происходящего. В рамках своего проекта "Россия заплатит" КSE фокусируется именно на повреждениях и разрушениях, то есть на части damages. Мы начали вести расчет повреждений и разрушений в Украине сразу после начала войны и с самого начала делали это очень небольшой командой. На сегодняшний день над проектом работает уже более 20 человек", — говорит эксперт.

Фактически работа группы состоит из двух частей. Первая — ежедневный анализ публичных данных и сообщений о разрушениях от войны России против Украины. Эксперты KSE проверяют, фиксируют и анализируют сообщения государственных, местных органов власти, глав военных администрации, мэров, ГСЧС, а также сообщения СМИ и простых граждан. При этом параллельно работает запущенный совместно с Офисом президента и МЭРТ сайт damaged.in.ua. Там украинцы могут предоставить свою информацию о повреждении и разрушении наблюдаемых ими зданий.

Вторая часть – определение ориентировочной стоимости поврежденных объектов. Для этого используются несколько методов, поскольку, например, оценка активов на основе публичных данных перестает быть релевантной. Марчак приводит пример Николаева, где уже давно неизвестно точное количество разрушенных домов. По крайней мере, публично.

"Поэтому мы анализируем подходы, применяемые международными организациями, и советуемся с коллегами, какие методы оценки могут быть наиболее релевантными. Таким образом, методология нашей оценки эволюционирует исходя из вызовов, с которыми мы сталкиваемся как исследователи. Прежде всего это отсутствие детальной (или вообще публичной) информации о количестве, стоимости и степени повреждения значительного количества объектов по всей стране", — резюмирует представительница KSE.

В условиях продолжающейся войны действительно практически невозможно дать точную оценку разрушениям. Тем не менее, в KSE говорят, что только за неделю с 10 по 17 марта ущерб увеличился на $8,3 млрд и составил $62,6 млрд, или 1,8 трлн грн. Эта цифра состоит, по меньшей мере, из 411 учебных заведений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов или их складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и других объектов, которые были разрушены или захвачены.

Напомним, что за месяц войны российские войска уничтожили или частично повредили больше двухсот украинских школ, почти сорок больниц, десятки мостов, аэропортов и электростанций. И это без учета сотен, если не тысяч разрушенных жилых домов по всей стране. Каждую неделю экономический ущерб Украине, по оценкам экспертов, увеличивается на десятки миллиардов долларов. Подробно о том, как происходит расчет от военных потерь можно узнать в нашем материале "Экономический ущерб от войны России с Украиной: как его считают и каких цифр нам ждать".