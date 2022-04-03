Убытки от повреждения дорожной инфраструктуры оцениваются в 874 млрд грн, — "Укравтодор"

В Украине в результате боевых действий разрушены 23 тысячи километров дорог и 273 искусственных сооружения, а убытки оцениваются в 874 млрд грн.

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Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко.

"На 3 апреля у нас разрушено 23 тысячи километров дорог по всей Украине и 273 искусственных сооружения. Это мосты, путепроводы и т.д. Общая сумма ущерба, которую мы уже смогли подсчитать, это 874 млрд грн", — заявил Ивко.

Он отметил, что подсчет ущерба "Укравтодор" проводит ежедневно и уже готовится к восстановлению инфраструктуры, чтобы как можно скорее приступить к выполнению работ после завершения войны.

По словам Ивко, самые большие разрушения зафиксированы на востоке, юге и части севера Украины: это дороги и мосты, которые непосредственно находились или находятся в зоне боевых действий.

Напомним, в Чернигове российские военные разбомбили автомобильный мост через Десну, соединявший город с Киевом.

Отметим, потери Украины от полномасштабной военной агрессии России с учетом уже нанесенных и будущих потерь составляют более $1 трлн.