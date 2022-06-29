У Київській області блискавка зруйнувала міст через річку Ірпінь: одна людина загинула

У Вишгородському районі Київської області, біля села Демидів, зруйновано міст через річку Ірпінь, який на початку червня відновили після російських обстрілів у лютому. Руйнація сталася внаслідок удару блискавки й детонації вибухового пристрою.

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Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. Також цю інформацію підтвердив голова Димерської територіальної громади Володимир Підкурганний у Facebook.

"У зв'язку із пошкодженням мостового переїзду у с. Демидів рух транспорту тимчасово неможливий. Детонація через блискавку, не панікуйте", - наголосив Підкурганний.

За попередньою інформацією, одна людина загинула, двоє поранено. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога.

Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Проводяться слідчі дії для з'ясування причин інциденту.

Нагадаємо, Київ у середу, 29 червня, накрила негода - гроза, град та сильний вітер, внаслідок чого були зламані дерева та затоплені вулиці. Найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.