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Зламані дерева та затоплені вулиці: Київ накрила негода (ФОТО)
Столицю України у середу, 29 червня, накрила негода - гроза, град та сильний вітер, внаслідок чого були зламані дерева та затоплені вулиці.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.
Зазначається, що найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.
"Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. "Лівобережна". Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори та насосні станції", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, відео та фото наслідків зливи очевидці масово публікують у соцмережах. Синоптики прогнозують, що така погода протримається до кінця доби.
Також у Київській області та Києві шквальний вітер зламав дерева. У столиці на річку перетворилася кільцева дорога та багато інших вулиць. Також затоплені магазини.
Нагадаємо, у Тернопільській області під час сильної зливи потік води зніс з дороги автомобіль, у якому перебували чоловік та дві дитини. Усі троє загинули.