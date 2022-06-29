Зламані дерева та затоплені вулиці: Київ накрила негода (ФОТО)

Столицю України у середу, 29 червня, накрила негода - гроза, град та сильний вітер, внаслідок чого були зламані дерева та затоплені вулиці.

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Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що найінтенсивніші опади пройшли у Святошинському і Солом’янському районах. Через залповий дощ виникли підтоплення на проспекті Леся Курбаса і на бульварі Ромена Роллана.

"Чергування бригад продовжується на вул. Олени Теліги, вул. Скляренка, вулицях біля ст. м. "Лівобережна". Залучено 24 одиниці техніки гідрослужби. Загалом "Київавтодор" має 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту й очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори та насосні станції", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, відео та фото наслідків зливи очевидці масово публікують у соцмережах. Синоптики прогнозують, що така погода протримається до кінця доби.

Також у Київській області та Києві шквальний вітер зламав дерева. У столиці на річку перетворилася кільцева дорога та багато інших вулиць. Також затоплені магазини.

Нагадаємо, у Тернопільській області під час сильної зливи потік води зніс з дороги автомобіль, у якому перебували чоловік та дві дитини. Усі троє загинули.