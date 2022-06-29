Сломанные деревья и затопленные улицы: Киев накрыла непогода (ФОТО)

Столицу Украины в среду, 29 июня, накрыла непогода - гроза, град и сильный ветер, в результате чего были сломаны деревья и затоплены улицы.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что интенсивные осадки прошли в Святошинском и Соломенском районах. Из-за сильного дождя возникли подтопления на проспекте Леся Курбаса и на бульваре Ромена Роллана.

"Чередование бригад продолжается на ул. Елены Телиги, ул. Скляренко, улицах возле ст. м. "Левобережная". Привлечены 24 единицы техники гидрослужбы. Всего "Киевавтодор" имеет 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы и насосные станции", – говорится в сообщении.

В частности, видео и фото последствий ливня очевидцы массово публикуют в соцсетях. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится до конца суток.

Также в Киевской области и Киеве шквальный ветер сломал деревья. В столице в реку превратилась кольцевая дорога и многие другие улицы. Также затоплены магазины.

Напомним, в Тернопольской области во время сильного ливня поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились мужчина и два ребенка. Все трое погибли.