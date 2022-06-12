В Тернопольской области поток воды снес с дороги автомобиль. Погибли мужчина и двое детей

В Тернопольской области во время сильного ливня поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились мужчина и два ребенка. Все трое погибли. Об этом на Facebook написал глава тернопольской ОГА Владимир Труш.

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"Непогода унесла три человеческих жизни… Трагедия произошла вчера вечером недалеко от Бучача. Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две девочки 2009 года", - написал Труш.

По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу. Он находился в воде, недалеко от проезжей части дороги. В машине никого не было.

Около 6:00 в воде обнаружили тело мужчины, а позже спасатели обнаружили тела девочек.

Напомним, в результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области, который россияне совершили вечером 11 июня, пострадали 22 человека, среди которых есть и дети.