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В Тернопольской области поток воды снес с дороги автомобиль. Погибли мужчина и двое детей
В Тернопольской области во время сильного ливня поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились мужчина и два ребенка. Все трое погибли. Об этом на Facebook написал глава тернопольской ОГА Владимир Труш.
"Непогода унесла три человеческих жизни… Трагедия произошла вчера вечером недалеко от Бучача. Во время сильного ливня бурный поток воды снес с дороги автомобиль, в котором находились молодой человек и две девочки 2009 года", - написал Труш.
По его словам, прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили автомобиль, перевернутый на крышу. Он находился в воде, недалеко от проезжей части дороги. В машине никого не было.
Около 6:00 в воде обнаружили тело мужчины, а позже спасатели обнаружили тела девочек.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, в результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области, который россияне совершили вечером 11 июня, пострадали 22 человека, среди которых есть и дети.