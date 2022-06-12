Ракетный удар по Черткову: пострадали 22 человека, среди них есть дети

В результате ракетного удара по Черткову Тернопольской области, который россияне совершили вечером 11 июня, пострадали 22 человека, среди которых есть и дети.

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Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш на брифинге.

По его словам, среди пострадавших есть 12-летний ребенок, а также шесть женщин. Их состояние стабильное.

"В 21:46 в Тернопольской области был произведен ракетный обстрел, а именно город Чертков… было четыре прилета. Предварительно, все эти ракеты вылетели из акватории Черного моря", - рассказал Владимир Труш.

Кроме этого, частично был разрушен военный объект и четыре дома. Одна из ракет попала в газовую трубу, из-за чего в городе сейчас нет газа. Однако глава ОВА отметил, что газоснабжение восстановят сегодня, 12 июня.

Напомним, вечером 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по Чорткову, являющемуся вторым по величине городом Тернопольской области. До этого Тернопольская область почти не была затронута войной с Россией.

Лишь 4 апреля сообщалось о ракетном ударе по одному из объектов. В российском Минобороны заявили об "уничтожении крупного хранилища горючего в Тернополе".