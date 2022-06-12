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Ракетний удар по Чорткову: постраждали 22 особи, серед них є діти
Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області, який росіяни здійснили ввечері 11 червня, постраждали 22 особи, серед яких є й діти.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу.
За його словами, серед постраждалих є 12-річна дитина, а також шість жінок. Їхній стан стабільний.
"О 21:46 на Тернопільщині було здійснено ракетний обстріл, а саме місто Чортків… було чотири прильоти. Попередньо всі ці ракети вилетіли з акваторії Чорного моря", - розповів Володимир Труш.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Окрім цього, частково було зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки. Одна з ракет потрапила в газову трубу, через що в місті зараз немає газу. Проте голова ОВА зазначив, що газопостачання відновлять сьогодні, 12 червня.
Нагадаємо, увечері 11 червня російські війська завдали ракетного удару по Чорткову, яке є другим за величиною містом Тернопільської області. До цього Тернопільська область майже не була порушена війною з Росією.
Лише 4 квітня повідомлялося про ракетний удар по одному з об'єктів. У російському Міноборони заявили про "знищення великого сховища пального у Тернополі".