Ракетний удар по Чорткову: постраждали 22 особи, серед них є діти

Внаслідок ракетного удару по Чорткову Тернопільської області, який росіяни здійснили ввечері 11 червня, постраждали 22 особи, серед яких є й діти.

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Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш на брифінгу.

За його словами, серед постраждалих є 12-річна дитина, а також шість жінок. Їхній стан стабільний.

"О 21:46 на Тернопільщині було здійснено ракетний обстріл, а саме місто Чортків… було чотири прильоти. Попередньо всі ці ракети вилетіли з акваторії Чорного моря", - розповів Володимир Труш.

Окрім цього, частково було зруйновано військовий об'єкт та чотири будинки. Одна з ракет потрапила в газову трубу, через що в місті зараз немає газу. Проте голова ОВА зазначив, що газопостачання відновлять сьогодні, 12 червня.

Нагадаємо, увечері 11 червня російські війська завдали ракетного удару по Чорткову, яке є другим за величиною містом Тернопільської області. До цього Тернопільська область майже не була порушена війною з Росією.

Лише 4 квітня повідомлялося про ракетний удар по одному з об'єктів. У російському Міноборони заявили про "знищення великого сховища пального у Тернополі".