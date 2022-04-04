Ворог завдав ракетних ударів по Одесі, Миколаєву та Тернополю

Російські війська продовжують завдавати ракетних ударів по мирним містам України. Так, за останні години вибухи було чутно у Тернополі, Миколаєві та Одесі. А над Славутою Хмельниччиною ЗСУ збили ворожу ракету.

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Вранці у понеділок, 4 квітня, російські війська завдали кількох ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомляє мер міста Олександр Сенкевич.

За його словами, збір інформації продовжується. Сенкевич просить не публікувати фото та відео наслідків ударів до того, як це зроблять офіційні джерела.

Повітряна тривога оголошувалась у Миколаївській області з 00:07 до 00:29 та з 07:33 до 07:55.

На ранок понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по одному з об'єктів в Одесі.

Про це повідомив речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, додаткова інформація уточнюється.

Також ворог обстрілює Одесу з моря.

Крім того, мер Тернополя Сергій Надал заявив про ракетний обстріл області.

"У місті було чутно вибух. Причини з'ясовуємо", — зазначив Надал.

Пізніше він додав, що очікує на офіційні дані про ракетний обстріл Тернопільщини від оперативного командування "Захід".

Також у місті Славута Хмельницької області повідомили, що збили російську ракету.

На даний момент не повідомляється жодних подробиць ракетних ударів.

При цьому Міноборони країни-агресора заявило, що високоточними ракетами "знищені великі паливні сховища у Костянтинівці Миколаївської області та Тернополі.

Нагадаємо, вранці 3 квітня окупанти обстріляли ракетами Миколаїв. А 29 березня російські окупанти завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого було наскрізь пробито будівлю Миколаївської обласної держадміністрації. Внаслідок влучення російської ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації загинули 35 людей.