Вороги обстріляли ракетами Васильків у Київській області

Російські війська обстріляли ракетами місто Васильків на Київщині. Про це повідомляє повітряне командування "Центру".

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"Російські війська цинічно знищують інфраструктуру і вбивають мирне населення України, порушуючи гуманітарне міжнародне право. Сьогодні ворог вкотре завдав ракетного удару по місту Васильків. Частину ракет вдалося збити нашій системі протиповітряної оборони", — йдеться у повідомленні.

Згідно з ним ця територія була обстріляна ворожими ракетами на початку березня і зазнала значних руйнувань, майже всі приміщення згоріли від ракетного удару.

"Зараз орки знову потрапили в будівлю штабу, яка вже була зруйнована. На цій території також дислокувався навчальний центр і цивільний коледж, який зараз самотужки громада почала відновлювати після пожежі. Але російські окупанти підступно стріляють, не залишаючи практики залякування мирного населення, адже на території, куди прилетіла ракета, наводили порядок на вулиці та у будівлях працівники закладу", — йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, кілька працівників отримали поранення та евакуйовані до місцевого лікувального закладу, один з них у критичному стані під наглядом лікарів. Рятувальні служби розбирають завали та шукають живих людей.

Нагадаємо, вранці 3 квітня окупанти обстріляли ракетами Миколаїв.