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Россияне ударили ракетами по Николаеву
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.
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"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные", — написал Сенкевич в Фейсбук.
Также он попросил не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники.
Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 35 человек.