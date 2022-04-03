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Россияне ударили ракетами по Николаеву

Россияне ударили ракетами по Николаеву
Россияне ударили ракетами по Николаеву

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил о ракетных ударах по городу 3 апреля.

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 "Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные", — написал Сенкевич в Фейсбук.

Также он попросил не публиковать никаких фотографий или видео до того, как это сделают официальные источники.

Напомним, 29 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву, в результате чего было насквозь пробито здание Николаевской областной госадминистрации.

В результате попадания российской ракеты в здание Николаевской облгосадминистрации погибли 35 человек.

Автор:
Светлана Манько